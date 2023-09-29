Ankara Büyükşehir Belediyesi Grup Sözcüsü Demir'den doğalgaz patlaması ile ilgili açıklama

Ankara’nın Mamak ilçesinde meydana gelen doğalgaz patlaması ile ilgili açıklamada bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi Grup Sözcüsü Haydar Demir, patlamada ölen kadının apartmana 10 gün önce taşındığını ve olayla ilgili incelemelerin devam ettiğini söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Grup Sözcüsü Haydar Demir, Mamak’ta bir kişinin yaşamını yitirmesine neden olan doğalgaz patlamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İncelemelerin devam ettiğini söyleyen Demir, “Bir karı kocanın yaşadığı evmiş. Vefat eden kadının eşi inşaatta bekçilik yapıyormuş ve o sırada işteymiş. Evdeki kadın gaz ocağının sızdırma yaptığının farkında değilmiş. Elektrik anahtarının düğmesine basmasıyla birlikte de patlama meydana gelmiş. Binada ve evde ciddi hasarlar meydana gelmiş. Binanın taşıyıcı kolonlarında ise hasar yok. Yandaki binaların bazı yerlerinde hasarlar olmuş. O sırada evde olan 70’li yaşlarda bir kadın maalesef hayatını kaybetti. Olay yerinde incemeler yaptık. İtfaiye Daire Başkanlığımız olayla ilgili soruşturmayı başlattı, raporunu düzenleyecek. Vatandaşlarımızın sorunları ile ilgilenip, eksiklerini gidermeye çalışacağız. Ekipler de incelemelerde bulunuyor. Binada 12 daire varmış. Vefat eden kadın daha 10 gün önce taşınmış bu apartmana” dedi.