Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 'Bağımlılıkla Mücadele' paneli

Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Sağlığın değerini biliyoruz" sloganıyla düzenlenen "Bağımlılıkla Mücadele" paneline ev sahipliği yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından "Bağımlılıkla Mücadele" konulu panel düzenlendi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda yoğun ilgi gören panelde bağımlılığın nedenleri, etkileri, mücadele ve tedavi yöntemleri ele alınırken, toplumsal bilinç oluşturmanın önemi vurgulandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ankara Bağımlılıkla Mücadele Risk Haritası’nda riskli olarak tespit edilen 7 ilçemizde Bağımlılıkla Mücadele Danışma Merkezlerini bugün itibari ile hizmete sunuyoruz. İlerleyen zamanlarda danışma merkezlerini tüm ilçelerde hizmete açmak zorundayız. Çok büyük tedbir almak zorundayız" diye konuştu.

"Ülkeleri, hatta dünyayı tehdit eden küresel bir sorun haline dönüşmüştür"

Son yıllarda Türkiye’de artan bağımlılık türlerine dikkat çeken Yavaş, "Bağımlılık, insanın belli bir davranışa, maddeye veya eyleme olan ihtiyacını kontrol edemediği bir durum olarak ifade edilmektedir. Gerek madde bağımlılığında tütün, alkol, uyuşturucu, gerekse davranışsal bağımlılık teknoloji, sosyal medya, kumar, e-ticaret insan sağlığını fiziksel, psikolojik ve sosyal açıdan olumsuz yönde etkilemektedir. Bu olumsuzluk aileyi, toplumu, ülkeleri, hatta dünyayı tehdit eden küresel bir sorun haline dönüşmüştür. Madde bağımlılığı tüm dünya ülkelerinin karşı karşıya olduğu en önemli sorunlardan birisidir. Bu sorun Türkiye’de son yıllarda artış göstermekle beraber, bu artış yakında Türkiye’nin en önemli sorunlarından birinin bağımlılık olabileceği gerçeğini gözler önüne sermektedir" dedi.

Panele Ankara Vali Yardımcısı Osman Akbaş, ABB Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu, ABB bürokratları ve daire başkanları, Yeşilay Ankara Şube Başkanı Sevilay Aslan, Prof. Dr. Zehra Arıkan, Prof. Dr. Kültegin Ögel, üniversite grupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.