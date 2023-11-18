Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden katlı kavşak inşaatı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Pursaklar Esenboğa Havaalanı Yolu (Özal Bulvarı) 1566. Cadde kesişimi katlı kavşak inşaatı çalışmasına başlıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışmalar çerçevesinde 18 Kasım Cumartesi günü saat 22.00’den itibaren Özal Bulvarı 11. ve 13 kilometreler arası yol trafiğe kapatılacak. Trafik akışı Emek Caddesi üzerinden sağlanacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte yoğun trafiğin yaşandığı yerlerde vatandaşların hem zamandan hem de yakıttan tasarruf etmelerini sağlamak amacıyla yeni projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı, Pursaklar Esenboğa Havaalanı Yolu (Özal Bulvarı) 1566. Cadde kesişimi katlı kavşak inşaat çalışmalarına başlıyor.

Bulvar 18 Kasım Cumartesi günü trafiğe kapatılacak

Pursaklar trafiğine nefes aldıracak proje çerçevesinde, 1566. Cadde Özal Bulvarı 11. ve 13. kilometreler arasındaki yol 18 Kasım Cumartesi günü saat 22.00’den itibaren trafiğe kapatılacak. Vatandaşların mağdur olmaması ve herhangi bir aksaklık yaşanmaması için sosyal medya hesaplarından da duyuru yapan ABB, trafik akışının Emek Caddesi üzerinden sağlanacağını bildirdi. Gerekli trafik düzenlemelerin yapıldığı ve güvenlik önlemlerinin alındığı Emek Caddesi’nde, Ankara merkez istikametinden gelen ve Çankırı yolundan merkez istikametine doğru gitmek isteyenler belirlenen güzergâhı kullanabilecek.

Proje 75 gün içerisinde tamamlanacak

Alternatif ve ilçeye yeni bir giriş-çıkış imkanı sağlayacak proje, 3 gidiş-3 geliş olmak üzere toplam 6 şerit ve yaklaşık 700 metre uzunluğunda olacak. Fen İşleri Daire Başkanlığı, çalışmaları 75 gün içerisinde tamamlamayı hedefliyor.