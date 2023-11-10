Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden mevlit

Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehitler için Hacı Bayram Veli Cami, Kocatepe Cami, Melike Hatun Cami, Eryaman Altay Cami ve Sincan Organize Sanayi Merkez Cami’nde Mevlid-i Şerif okutup lokma dağıttı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, vefatının 85. yılında, vatanımızın özgürlük mücadelesinde büyük fedakârlıklar gösteren, gönüllerde ölümsüzleşen ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitleri manevi hatıralarını yaşatmak için çeşitli etkinliklerle andı.

Sevgi, saygı ve minnetle anılan Ulu önder ve tüm şehitler için; Hacı Bayram Veli Camisi, Kocatepe Camisi, Melike Hatun Camisi, Eryaman Altay Camisi ve Sincan Organize Sanayi Merkez Camisi’nde Mevlid-i Şerif okutularak lokma ikramında bulunuldu.