Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğundaki caddelerde Mamak Belediyesi'nden temizlik

Mamak Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki caddelerde temizlik yaptı.

Mamak Belediyesi, imar, alt yapı, temizlik ve çevre sağlığı gibi konularda çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yetki ve sorumluluk bölgelerinde çalışmalarını aksatmadan gerçekleştiren Mamak Belediyesi, Büyükşehir yönetiminin sorumluluğunda olan bölgeleri de temizledi. Vatandaş şikayetlerini değerlendiren Mamak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda olan Mehmet Ali Altun ve Özalp caddelerinde detaylı temizlik yaptı.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Ankara bunu hak edecek ne yaptı da bu kadar bakımsız, bu kadar ilgisiz kaldı. Ankara Büyükşehir’in ihmal ettiği her işi Mamak’ta biz tüm gücümüzle yapmak için çalışıyoruz. Mevcut büyükşehir belediye başkanı, kendi şahsi kariyer planı ile uğraşırken maalesef Ankara’yla ilgilenmedi, Ankara’yı ihmal etti. Yazık oldu güzelim Ankara’ya. Ankara pırıltısını kaybetti. Ankaralılar bunun hesabını mevcut Büyükşehir yönetimine soracak, 31 Mart’ta sandıktan çıkmayacaklar. Demagoji yaparak siyaset yapmaktan iş yapmaya vakit bulamadılar.”