Ankara Büyükşehir Belediyesi turistler için kılavuz hazırladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, şehir tarihinin önemli simgelerinden olan Ankara Kalesi ve civarındaki eserleri tanıtmak, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlere kılavuz olması amacıyla broşür ve illüstrasyon haritası hazırladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent turizmini canlandıracak ve tarihi yerleri gelecek nesillere aktaracak projelere imza atıyor. Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, hem kent tarihinin önemli simgelerinden olan Ankara Kalesi ve çevresini tanıtacak hem de bölgeyi ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlere kolaylık sağlayacak yeni bir çalışma başlattı. Çalışma çerçevesinde "Ankara Kalesi" broşürü ve illüstrasyon haritası hazırlandı. Tarihi ve kültürel alanların anlatıldığı Ankara Kalesi broşürü, Ankara Kalesi duvar panoları ve Ankara Kalesi ayaklı panoları hizmete sunuldu. Bastırılan broşür Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı ekipleri tarafından turizm bürolarına ve ilgili birimlere ücretsiz olarak dağıtılırken, 5 bin broşür daha bastırılacak.

Ankara Kalesi İllüstrasyon Haritası’nın bulunduğu ayaklı panolar, Anadolu Medeniyetleri Müzesi ana giriş kapısı karşısına, Ankara Kalesi esas giriş kapısı Hisarkapı’ya ve UNESCO Dünya Mirası Arslanhane Camii önüne yerleştirilirken, Ankara Kalesi duvar panoları ise Ankara Büyükşehir Belediyesi ana binasında konferans salonu ana fuayesine ve Ankara Saat Kulesi’nin üzerinde yer aldığı kale burcunun altına yerleştirildi.

"İllüstrasyon haritamızda 21 eser bulunmakta"

Ankara Büyükşehir Belediyesinin tarihi yerlerde sürdürdüğü restorasyon ve yenileme çalışmalarıyla kente daha çok yerli ve yabancı turistin geldiğini dile getiren Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Çetin Ünal, Ankara Kalesi İllüstrasyon Haritası ile ilgili şunları kaydetti:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak son zamanlarda yaptığımız hizmet ve projelerden dolayı kentimizin tarihi ve kültürel yerlerini ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısında gözle görülür bir artış oldu. Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı olarak kent tarihimizin önemli simgelerinden olan Ankara Kalesi ve çevresinde bulunan tarihi ve kültürel yapıları tanıtmak ve bölgemize gelen yerli ve yabancı turistlere kılavuz olması için Ankara Kalesi broşürü ve illüstrasyon çalışmasını başlattık. Başlattığımız bu çalışmanın Ankara Kalesi ile çevresinin turizm potansiyeline ve değerine katkı sağlayacağına inanıyorum. İllüstrasyon haritamızda Ankara Kalesi civarında bulunan 21 eser bulunmakta. Bunlar; Ankara Kalemiz, hanlarımız, Arkeopark, Roma Tiyatrosu ve yakın zamanda UNESCO listesine giren Arslanhane Camii. Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler bu illüstrasyon haritalarıyla bölgeyi yakından tanıyabilecek.”