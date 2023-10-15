Ankara Büyükşehir Belediyesi yeni e-spor merkezini Elvankent'te hizmete açıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çubuk ve Beypazarı ilçelerinden sonra yeni bir e-spor merkezini Elvankent'e kazandırıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi yeni e-spor merkezini Elvankent'te hizmete açıyor
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çubuk ve Beypazarı ilçelerinden sonra yeni bir e-spor merkezini Elvankent’e kazandırıyor.

Ankara’yı teknolojinin de başkenti yapacak çalışmalara imza atmaya devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, açtığı teknoloji merkezleri ile Türkiye’ye örnek olmayı sürdürürken e-spor tutkunlarına da destek oluyor.

Çubuk ve Beypazarı ilçelerinden sonra Etimesgut ilçesine bağlı Elvankent’te 90 metrekare alan üzerine kurulan üçüncü e-spor merkezinde; 10 bilgisayardan oluşan bir eğitim alanı, 5’er bilgisayardan oluşan 2 bootcamp (antrenman odası) ve 2 oyun konsolu yer alıyor.

Elvankent E-Spor Merkezi, 16 Ekim Pazartesi günü saat 14.00’te “Atakent Mah. Atatürk Cad. 553 sk. No:349 Elvankent/Etimesgut” adresinde düzenlenecek törenle açılacak.

Eğitimde fırsat eşitliği çerçevesinde kendini e-spor alanında geliştirmek isteyen gençler oyun bilgisayarları ve ekipmanları kullanarak merkezde düzenlenecek olan e-spor turnuvalarına ya da düzenlenen farklı turnuvalara katılabilecek. Ayrıca merkezde akademi takımları oluşturulup eğitimler de verilecek. E-Spor Merkezlerinde yer alan tüm odalar ve merkezde sağlanan tüm hizmetler randevu sistemiyle ücretsiz şekilde verilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Başkente kazandırılacak olan 2 yeni e-spor merkezinin yapım aşaması da tüm hızıyla Mamak ilçesi ve Çankaya ilçesine bağlı Birlik mahallesinde devam ediyor.