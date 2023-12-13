Ankara Büyükşehir Belediyesince Dikmen Yaşlılar Lokali açıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yaşlıların sosyal faaliyetlerde bulunacakları, boş zamanlarını değerlendirebilecekleri ve yaşam sürecini aktif bir şekilde geçirmelerini sağlayacağı Dikmen Yaşlılar Lokali’ni hizmete açtı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi yaşlı vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı yaşlı vatandaşların ücretsiz şekilde yararlanacağı Dikmen Yaşlılar Lokali’ni hizmete açtı.

Ankara’da yaşayan 60 yaş üstü yaşlıların boş zamanlarını verimli geçirerek, sosyal ve kültürel faaliyetlerden yararlanabilmeleri amacıyla açılan lokal içerisinde; kart oyunları, psiko-sosyal seminer destek hizmetleri, kişisel gelişim faaliyetleri, eğitsel hizmetler, sosyo-kültürel faaliyetler, müzik, nefes-yoga, tavla, müzik, satranç ve çok sayıda sosyal faaliyet bulunuyor.

Ücretsiz çay ve kahve servislerinin de olacağı lokal de; 1 birim sorumlusu, 1 temizlik personeli, 2 mutfak personeli çalışmaktadır. Ankara’da dördüncü yaşlılar lokali olan merkezin açılışına; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın eşi Nursen Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi bürokratları, daire başkanları, genel müdürler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış töreninde konuşan Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Önder Yanmaz, şöyle konuştu:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, yaşlıların yaşam kalitesini artırmak, böyle güzel bir ortamda vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın yaşlılar için planladığı en önemli projelerden birisi olan yaşlı lokallerinin dördüncüsünü sizlerle birlikte açmaktan mutluluk duyuyoruz. Dikmen Yaşlılar Lokali’nde diğer lokaller de olduğu gibi 60 yaş ve üzeri grubundaki yaşlılarımız üye olabilecekler. Ayrıca; emeklilerimiz ve mahalle sakinlerimize de hizmet edeceğiz. Biz burada birçok sosyal kültürel faaliyetin yanında ücretsiz çay, kahve hizmetleri de vereceğiz. Bu lokallerimizin sayısını da arttırmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki günlerde yaklaşık 3 lokasyonda daha yaşlı lokallerimizin sayısını arttırarak Ankara’mıza hizmet etmekten onur ve mutluluk duyuyoruz.”

Lokalden dolayı mutlu olduklarını dile getiren, Ayrancı Mahallesi Muhtarı Elif Doğan ise yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

“Ayrancı Mahallesi bu bölgedeki en büyük mahalle. Yaklaşık 17 bin seçmenimiz var. Bu hizmet de benim mahalle sınırlarımda bulunuyor bu nedenle Ankara Büyükşehir Belediyesine, mahallem ve Çankaya adına çok teşekkür ediyorum. Bunun benim için ayrıca bir önemi var. Ankara Türkiye’nin başkenti, Çankaya Anıtkabir’in olduğu bir ilçe, biz de ona en yakın mahallelerden biriyiz. Mansur Başkan’ıma, Önder Başkan’ıma ve emeği geçen herkese mahallem adına çok teşekkür ediyorum.”