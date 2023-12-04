Ankara Büyükşehir Belediyesinden 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel etkinlikler

Ankara Büyükşehir Belediyesi “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” nedeniyle Başkent’te çeşitli etkinlikler düzenledi. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Altınokta Körler Derneği Ankara Şubesi iş birliğiyle Anıtkabir ziyareti gerçekleştirirken Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ise engelli çocuklar için özel bir tiyatro oyunu sahneledi.

Tiyatro oyunu büyük beğeni topladı

Engelsiz Gündüz Çocuk Bakımevi, Mola Evlerinde ve özel eğitim kurumlarında eğitim gören öğrenci ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirilen ve Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları tarafından sahnelenen “Bana Bir Masal Anlat” adlı tiyatro oyunu büyük beğeni topladı.

Etkinliğe Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Önder Yanmaz, Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürü Mehmet Bağdat, Yaşlı Hizmetleri ve Şefkat Evleri Şube Müdürü Esin Mızrak, Sosyal Yardımlar Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürü Ahmet Güven, öğrenciler, veliler ve öğretmenler katıldı.

“Yılın 365 gününü engelliler günü olarak görüyoruz”

Engelli bireyler için sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmeye devam ettiklerini belirten Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Önder Yanmaz, “Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ kapsamında bir program düzenledik. Merkezlerimizde bulunan engelli çocuklarımız ve onların öğretmenleriyle birlikte bir tiyatro farkındalık etkinliği planladık. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak da diğer birimlerimizle birlikte bu haftayı dolu dolu geçireceğiz. Bugün de oyunumuza yoğun bir katılım oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, engelsiz bir Başkent diliyoruz” derken, Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürü Mehmet Bağdat ise “Yaklaşık 350 özel öğrencimizi misafir ettik. Onlara keyifli bir tiyatro etkinliği sunuyoruz. Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürlüğü olarak Mola Evlerimizle, Engelsiz Gündüz Çocuk Bakımevlerimizle ve diğer hizmetlerimizle vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Biz sadece 3 Aralık’ta değil yılın 365 gününü Engelliler Günü olarak görüyor ve engelli vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkentli görme engelli bireyler Anıtkabir’i ziyaret etti

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Altınokta Körler Derneği Ankara Şubesi iş birliğiyle Anıtkabir ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyarette Turizm Şube Müdürü Alp Aykut Çıngır, Altınokta Körler Derneği Ankara Şube Başkanı Yusuf Dugan ve dernek üyeleri katıldı.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı olarak engelli bireylere yönelik kent gezileri düzenlediklerini belirten Çıngır şöyle konuştu:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Turizm Şube Müdürlüğü olarak Dünya Engelliler Günü’nde Anıtkabir’e geldik, Ata’nın huzuruna çıktık. Rehber eşliğinde Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesini gezdik, geçmişe yaptığımız yolculukla hem duygulandık hem gururlandık. Engelli bireylerimizle Dünya Engelliler Günü’nde hep birlikte şunu söylüyoruz: Hayatı sevgiyle, saygıyla paylaştığımız zaman hiçbir engel yoktur.”