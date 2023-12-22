Ankara Büyükşehir Belediyesinden öğrencilere reflektörlü çıkartma ve kol bandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sabit saat uygulaması nedeniyle sabah erken saatlerde hava aydınlanmadan okula giden öğrencilerin can güvenliğinin sağlanması ve trafikte görünür olabilmesi amacıyla “Güvenli Ankara Güvenli Yaya” sloganıyla başlattığı “Reflektörlü Çanta Çıkartma” uygulamasına bu yıl da devam ediyor. Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Finlandiya Büyükelçiliği iş birliğiyle fosforlu reflektörlerin yanı sıra reflektörlü kol bandı da dağıtmaya devam ediyor. Ankara genelinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine ücretsiz toplam 60 bin sticker dağıtılacak.

Kentte can güvenliğini önceleyen ‘insan odaklı’ uygulamaları hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Güvenli Ankara Güvenli Yaya” sloganıyla geçen sene başlattığı “Reflektörlü Çanta Çıkartması” uygulamasına bu yıl da devam ediyor. Zabıta Daire Başkanlığı, sabit saat uygulaması nedeniyle sabah erken saatlerde hava aydınlanmadan okula giden öğrencilerin can güvenliğinin sağlanması ve trafikte görünür olabilmesi amacıyla başlattığı sticker uygulamasını sürdürüyor.

60 bin sticker ücretsiz dağıtılacak

Bu sene de Finlandiya Büyükelçiliği iş birliğiyle fosforlu reflektörlerin yanı sıra reflektörlü kol bandı da dağıtılmaya devam ediyor. Zabıta Daire Başkanı Olcay Erdal, uygulamaya ilişkin, “Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilerimizin de yanında olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda öğrencilerimize sağladığımız kantin desteği, sınav ücretlerinin ödenmesi, servis desteği, abonman desteği, kırtasiye desteği, bayram harçlığı desteği ve karne hediyesi gibi uygulamalarımızın yanında 3. yılına giren “Güvenli Ankara Güvenli Yaya” projesi kapsamında da öğrencilerimizin okula güvenle gelip gitmelerini ve trafikte güvenlerini sağlamayı hedefliyoruz. Bu yıl dağıtacağımız stickerlarla birlikte toplamda 60 bin Sticker’ı öğrencilerimize ulaştırmış olacağız” diye konuştu.

Öğrencilerin trafikte fark edilmesini sağlamak amacıyla Ankara Zabıtası tarafından hayata geçirilen uygulama kapsamında reflektörlü çıkartmalar ile kol bantları kent genelindeki tüm ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine ücretsiz olarak dağıtılacak.

Çantasına sticker yapıştıran Ayza Mine Şakrak “Bizim arkadaşlarımız gri fosforlu çıkartma almış buda işe yarayabilir. Fosforlu olduğu için insanlar bizi fark edebilir. Stickerlarla karanlıkta görünür oluruz” diye konuştu.