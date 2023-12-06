Ankara Büyükşehir bu yıl da ailelere doğal gaz desteğine devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım alan ailelere yaptığı ısınma desteğine bu yıl da devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, ısınma şekli soba olan 25 bin aileye toplam 144 milyon 720 bin TL kömür desteği ödemesinin ardından ısınma şekli doğal gaz olan 153 bin 654 aileye de 76 milyon 827 bin TL tutarındaki doğal gaz desteğinin ilk ödemesini Başkent Kartlara yatırdı. 3 ay boyunca toplam 230 milyon 481 bin TL’lik destek verilmesi öngörülüyor. Aylık 500 TL olan ısınma desteği aralık, ocak ve şubat aylarında yapılacak.