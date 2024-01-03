Ankara Büyükşehirden altyapıya yatırım
Ankara Büyükşehir Belediyesi, çevre ve merkez ilçelerde altyapının modernizasyonu ve güçlendirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, çevre ve merkez ilçelerde altyapının modernizasyonu ve güçlendirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşlardan gelen talepleri dikkate alarak kent genelindeki çalışmalarını program dahilinde sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, görev süreci boyunca tamamlanan ve çalışmaları devam eden altyapı projelerini sosyal medya hesaplarından duyurdu. Paylaşımda Çubuk ve Akyurt’un içme suyu sorununun çözüldüğü ifade edildi. “Mamak-Gölbaşı İçme Suyu Hattı’’ ile kırsal mahallede 650 bin kişiye sağlıklı su sağlandığı belirtilirken, 171 köyün ise kapalı kanalizasyon sistemine geçtiği aktarıldı.