Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki tesislerine yönelik düzenlenen terör saldırısıyla ilgili soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki tesislerine yönelik düzenlenen terör saldırısıyla ilgili soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki tesislerine yönelik düzenlenen terör saldırısıyla ilgili soruşturma başlattı.
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TUSAŞ’ın Kahramankazan’daki tesislerine yönelik düzenlenen terör saldırısıyla ilgili soruşturma başlattı.

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