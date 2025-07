Ankara'da '4'üncü Pursaklar Çocuk Şenliği' başladı

TAKİP ET

Pursaklar Belediyesi tarafından düzenlenen ‘4’üncü Pursaklar Çocuk Şenliği’ açılış programı ile başladı.

Pursaklar Belediyesi tarafından düzenlenen 4’üncü Pursaklar Çocuk Şenliği, ‘Ailemizin en kıymetlileri için’ başlığıyla bugün Saray Selçuklu Meydanı’nda başladı. Bugün başlayan şenliklar 15 gün boyunca ilçenin farklı mahallelerinde 16.00-21.00 saatleri arasında çocuklara eğlenceli anlar yaşatmayı hedefliyor.

"Biz Pursaklar Belediyesi olarak çocukları önemseyen anlayışla çalışıyoruz"

Açılış programına konuşan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Bugün 4’üncüsünü düzenlediğimiz Pursaklar Belediyesi Çocuk Şenliği’ndeyiz. Her yıl olduğu gibi bu yılda farklı mahallelerimizde çocuklarımızın yaz tatilini gönüllerince, eğlenerek geçirmeleri için buradayız. Şenliğimizde birçok etkinlikler var, yarışmalar var, sahne oyunları ve yine çocuklarımız için ikramlarımız var. Biz Pursaklar Belediyesi olarak çocukları önemseyen anlayışla çalışıyoruz. Yaz olduğu için öğlen vakitleri sıcak oluyor veya öğrencilerimiz kuran kurslarına da gitmeyi tercih edebiliyorlar. Onun için biz bu etkinlikleri akşam serinliğinde yapıyoruz. Çocuklar eğlenerek zaman geçiriyorlar. Bugün de yine böyle bir alandayız. Gördüğünüz gibi yoğun bir kalabalık mevcut. Çocuklar şenliğe büyük ilgi gösteriyor. Bu şekilde olması da bizi memnun ediyor. Her aile çocuklarını eğlendirmek ister, keyifli vakit geçirmek ister. Buna imkan bulabilen var, imkan bulamayan var. Burada gördüğünüz her şey ücretsiz. Bunu da tabii ki aileler memnuniyetle karşılıyor" dedi.

Şenliğe katılan çocuklardan biri olan Eymen Nurkömürlü, "Burası çok güzel belediye başkanımıza çok teşekkür ederiz. Onun sayesinden biz burada eğlenebiliyoruz" diye konuştu.

Etkinliğe katılan çocuklardan Emin Nurkömürlü ise, "Bu etkinliğin devamını istiyoruz. 3 gün boyunca çok güzel eğlence olacak. Burada çocuklar eğleniyor, insanlar eğleniyor. Çok teşekkür ederiz belediye başkanımızdan, iyi ki var" şeklinde konuştu.