Ankara'da 'Baba Destek Programı' tamamlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından düzenlenen “Baba Destek Programı” tamamlandı. Programı başarıyla bitiren babalar sertifika alma hakkı kazandı.

İnsan odaklı projelerine devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumun temeli olan aileyi güçlendirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. ABB tarafından düzenlenen, bilimsel gelişmeler ile toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda “Baba Destek Programı” tamamlandı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ve 13 hafta süren eğitime katılan babalar, sertifikalarını aldı.