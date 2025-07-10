Ankara'da 'Çamlıdere-İvedik İçme Suyu İsale Hattı Yenileme Projesi'nin temeli atıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından Çamlıdere-İvedik arasında ‘İsale Hattı Yenileme Projesi’nin temeli atıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Çamlıdere-İvedik bölgeleri arasında inşa edilecek ‘İçme Suyu İsale Hattı Yenileme Projesi’nin temeli atıldı. Toplam uzunluğu 31,65 kilometre olan yenileme projesi Ankara için önemli bir yatırım olarak görülüyor. Ayrıca, DSİ tarafından projenin 3 milyar liraya mal edileceği açıklandı. Projenin temel atma törenine DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, Japonya Büyükelçisi Katsumata Takahiko ve protokol üyeleri katıldı.

"Ankara’nın altyapı yol haritası belirlenmiştir"

Çamlıdere-İvedik arasında yapılacak olan projenin Ankara için çok önemli olduğunu belirten ASKİ Genel Müdürü Akçay, "Çamlıdere Barajı Ankara’nın en önemli su kaynaklarından biri olup bu barajdaki suyun Ankaralılara ulaştırılması sağlıklı ve sürdürülebilir su kaynaklarımız açısından vazgeçilmez öneme sahiptir. Kredisi Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı tarafından sağlanan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz ile iş birliğinde Ankara Metropol Kent Merkezi’ne sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temininde önemli yeri olan bir yatırımı başlatmanın heyecanı içindeyiz. Bugün bu önemli projenin temelini ülkelerimiz arasındaki dostluğun 101’inci yılında hep birlikte atıyoruz. Bu geçen süre içerisinde Japon dostlarımızın ülkemize ve şehrimize yaptığı katkılar için özellikle teşekkür etmek istiyorum. Belediye Başkanımız Mansur Yavaş 2019 yılında göreve gelir gelmez Ankara’nın gelecekte sağlıklı ve kesintisiz içme suyu teminiyle çevreye duyarlı bir şekilde atık su ve yağmur suyu bertarafını sağlamak amacıyla 2054 yılına kadar olan tüm altyapı ihtiyaçlarını belirlemek ve planlamak üzere Ankara altyapı çalışmalar başlatıldı. Önümüzdeki 30 yıl içerisinde nüfusu mevcut su kaynaklarını ilave su kaynağı ihtiyaçlarını dikkate alarak Ankara’nın altyapı yol haritası belirlenmiştir. Çalışmaların bir sonucu olarak şehrimizin gelecekte içme suyu arz güvenliğinin sağlanması noktasında gerçekleştirilmesine ihtiyaç duyulan önemli projelerin hayata geçirilebilmesi için yoğun bir çalışma süreci de başlatılmıştır" diye konuştu.

"Küresel ısınma ve iklim değişikliği hayatımızı tehdit etmektedir"

Temel atma töreninde suyun hayatımızdaki önemi ve suyu olabildiğince tasarruf etmemiz gerektiğini ifade eden DSİ Genel Müdürü Balta, "Tarih boyunca medeniyetler yerleşim yerlerini su etrafında seçmiş ve su kaynaklarını yönetmeye çalışmışlardır. Suya olan talep her geçen gün artarken bir yandan da küresel ısınma ve iklim değişikliği suyumuzu yani hayatımızı tehdit etmektedir. Sanayi devriminden bugüne kadar en sıcak dönemleri yaşamaktayız. Son 10 yıl tüm zamanların en sıcak dönemi olmuştur. Bildiğiniz üzere ülkemiz su zengini bir ülke değildir. Bu nedenle tedbirlerimizi şimdiden alıyor, suyumuzu verimli ve doğru yöneterek gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yeni hattın yapım sözleşmesi 2 milyar 896 milyon liradır"

Çamlıdere-İvedik arasında yapılacak olan projenin maliyetinin 2 milyar 896 milyon lira olduğunu ve Ankara’ya hayırlı olmasını dilediğini söyleyen Balta sözlerine şöyle devam etti:

"Toplam uzunluğu 31,65 km kilometre olan ve 2 yılda tamamlanması hedeflenen yeni hattın yapım sözleşmesi toplam 2 milyar 896 milyon liradır. Yeni içme suyu iletim hattı Çamlıdere Barajı’ndan aldığı suyu Ankara il merkezine içme ve kullanma suyu sağlayan İvedik içme suyu arıtma tesisine cazibeli olarak aktararak su arzusunu güvenceye alacak ve su kayıplarını minimize edecektir. Bu vesilesiyle vatanımızın her karış toprağında imzası bulunan Sayın Cumhurbaşkanımıza bu yatırımlarda desteklerini esirgemeyen Tarım ve Orman Bakanımıza ve dost ülke Japonya adına saygıdeğer Japonya Büyükelçisi’ne Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı’na şahsım ve yüce milletim adına en derin şükranlarımı arz ediyorum. Temeline atacağımız bu tesisin şimdiden Ankara’mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."

Temel atma töreninin ardından DSİ Genel Müdür Balta, ASKİ Genel Müdürü Akçay ve Japonya Büyükelçisi Takahiko, sahadaki çalışmaları inceledi.