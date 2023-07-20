Ankara'da 'Cammu ve Keşmir Anlaşmazlığı Çözüm Arayışı' paneli

Ankara’nın ünlü düşünce kuruluşu Stratejik Düşünce Enstitüsünde (SDE) "Cammu ve Keşmir Anlaşmazlığı, Çözüm Arayışı" başlıklı panel düzenlendi.

Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE), yaklaşmakta olan "Keşmir Sömürge Günü" ile bağlantılı olarak "Cammu ve Keşmir Anlaşmazlığı, Çözüm Arayışı" başlıklı bir panel düzenledi. Her yıl 5 Ağustos günü, Hindistan’ın Cammu ve Keşmir bölgesindeki yasadışı işgalini sürdürmek için Ağustos 2019’da gerçekleştirdiği utanmazca eylemlerin kasvetli bir anısı olarak tüm dünyada kutlanıyor. Pakistan’ın Türkiye Büyükelçisi Dr. Yousaf Junaid, SDE Başkanı Dr. Güray Alpar, SDE İç Politikalar Koordinatörü Prof. Dr. Tevfik Erdem, SDAV Başkanı Sinan Tavukçu ve Dr. Gökberk Durmaz’ın Keşmir anlaşmazlığını uzun uzadıya tartışmak için düzenlediği bu panele katıldı. Konuşmacılar, anlaşmazlığın hukuki, siyasi, insan hakları, güvenlikle ilgili ve tarihi boyutlarına ışık tutarken, Hint işgal güçlerinin Cammu ve Keşmir’de gerçekleştirdiği insan hakları ihlallerine derhal son verilmesi çağrısında bulundu.

“Keşmir, Pakistan için olduğu kadar Türkiye için de önemli bir konuydu”

Dr. Güray Alpar, konuşmasında Yasadışı Hint İşgalindeki Cammu ve Keşmir’den (IIOJK) dünyadaki en yoğun şekilde militarize olmuş bölge olarak bahsetti. Hindistan güvenlik güçleri tarafından IIOJK’da işlenen zulmün ve Keşmir halkının kendi kararını tayin etme temel hakkının reddinin Hindistan’ın emperyalist emellerini tasvir ettiğini de sözlerine ekledi. Tartışmaya katkıda bulunan Büyükelçi Numan Hazar, “Keşmir, Pakistan için olduğu kadar Türkiye için de önemli bir konuydu” dedi.

Büyükelçi Junaid Türkiye’nin ilkeli duruşu için teşekkür etti

Bu vesileyle konuşan Büyükelçi Dr. Yousaf Junaid, Jammu ve Keşmir’in Hindistan ile Pakistan arasındaki temel anlaşmazlık olduğunu, bölge ve genel olarak dünya için geniş sonuçları olduğunu belirtti. IIOJK’daki ağır insan hakları durumuna atıfta bulunarak, Keşmirli kimliğini yok etmek için Keşmirli olmayan yerleşimcilere 4,2 milyondan fazla yasa dışı ikametgah belgesi verilmesi, insan hakları savunucuları ve gazetecilere yönelik misillemelerdeki katlanan artış, bağımsız insan hakları gözlemcilerine ve küresel medyaya erişimin engellenmesi dahil olmak üzere işgal altındaki topraklarda Hint işgal güçleri tarafından tam bir dokunulmazlıkla işlenen insan hakları ihlallerinin altını çizdi. Ayrıca Türkiye’nin Cammu ve Keşmir anlaşmazlığı konusundaki ilkeli duruşuna teşekkür etti ve Türkiye’nin uluslararası forumlarda Keşmir davasına verdiği desteği takdir etti.