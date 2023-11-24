Ankara'da 'Cuma indirimleri' metrelerce kuyruğa sebep oldu

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde Cuma indirimleri nedeniyle metrelerce kuyruk oluştu.

Ankara'da 'Cuma indirimleri' metrelerce kuyruğa sebep oldu
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EditörEditör
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Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde "Cuma indirimleri" nedeniyle metrelerce kuyruk oluştu.

Dünya genelinde her yıl kasım ayında düzenlenen "Cuma indirimleri"nden bu yıl da istifade etmek isteyen vatandaşlar, Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinin önünde sabah erken saatlerde sıraya girdi. ‘İndirim’ çılgınlığından yararlanmak isteyen vatandaşlar, alışveriş merkezinin önünde metrelerce kuyruğa sebep oldu.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman