Ankara'da 'Cumhuriyete Doğru' tiyatro oyunu sahnelendi

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) organizasyonuyla Cumhuriyet’in 100. yıl kutlamaları çerçevesinde "Cumhuriyete Doğru” adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Milli Eğitim Bakanlığınca Cumhuriyet’in 100. yıl kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilen “Cumhuriyete Doğru” adlı tiyatro oyunu 70 kişilik dev kadrosu ile Ankara MEB Şura Sahnesi’nde oynandı. Oyunu MEB Bakanı Yusuf Tekin de seyretti.

Oyun, bir öğretmenin 10 yaşındaki öğrencisi Ali’ye cumhuriyetin nasıl ilan edildiğini anlatması ile başlıyor. Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarının Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisini kurması ile devam eden süreçte; Milli Mücadele kahramanlarının, Türk milletiyle tek yumruk halinde, kanlarının son damlasına kadar savaşarak Kurtuluş Savaşı’nı nasıl kazandığı ve Mustafa Kemal Atatürk’ün cumhuriyeti nasıl ilan ettiğini konu ediyor.

Tiyatro oyununun ardından konuşan Bakan Tekin, “Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Var olun sağ olun” dedi.

Bora Severcan’ın yazıp yönettiği oyunun müziklerini Selim Atkan besteledi, proje danışmanlığını ise Doç. Dr. İbrahim Sarıtaş yaptı. Oyunun başrollerini ise Serdar Yeğin, Gülen Karman, Erhan Yazıcıoğlu, Ahmet Yenilmez, Zuhal Yalçın, Levent Özdilek, Şebnem Özinal, Ziya Kürküt, Sefa Zengin, Yiğit Yapıcı ve Volkan Severcan paylaştı.