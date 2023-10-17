Ankara'da 'Gelenekli Türk İslam Sanatları' sergisi açıldı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM), 130 eserden oluşan “Gelenekli Türk İslam Sanatları” sergisini Milli Kütüphane Sergi Salonunda sanatseverlerle buluşturdu.

TDV KAGEM, 2015 yılından itibaren Gelenekli Türk İslam Sanatları içinde yer alan tezhip, minyatür, hüsn-i hat, ebru, kat’ı, çini, cilt ve kaligrafi sanat dallarında eğitimler düzenliyor. KAGEM sanat atölyelerine devam eden öğrencilerin ve sanat eğitmenlerinin aynı amaç etrafında buluşarak sürdürülebilir bir projede çalışmaları ve uzun uğraşlar sonucunda alın teri emekler ile ortaya çıkan 130 eser sanatseverlerle buluştu.

KAGEM’in yeni eğitim ve öğretim yılının açılışına özel düzenlenen sergide ilk günden yoğunluk yaşandı. KAGEM Müdürü Fatma Haral Efe, burada yaptığı konuşmada, sergide fırçaların, kalemlerin ve suların raks ettiğini belirterek, “Gelenekli Türk İslam sanatının Allah’ın ve resulünün adı ile nasıl mana bulduğuna hep birlikte şahit olacağız. 1996 yılından itibaren eğitim, kültür, sanat, akademi gibi çalışmalarla toplumla buluşan sahih dini bilginin yaygınlaşması adına toplumla buluşan KAGEM birimimiz, 2015 yılından itibaren özellikle eğildiği sanat çalışmalarını zirveye taşımış durumundadır” dedi.

Sergi 21 Ekim tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretlerine açık kalacak.