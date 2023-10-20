Ankara'da 'Güzellik Kozmetik Fuarı' açıldı

Ankara Berberler Odası ile Ankara Kuaförler ve Güzellik Salonları İşletmecileri Odası iş birliğinde 3 gün sürecek “Güzellik Kozmetik Fuarı” açıldı.

Congresium fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen fuar da güzellik salonlarını ilgilendiren hizmet birimlerinin yer almasının yanı sıra bu alanda vatandaşlara eğitim verildi. Açılışta Ankaralı berberler İsrail’in Gazze’ye saldırılarına dikkati çekmek için saç tıraşıyla farkındalık oluşturacak çalışmaların altına imza attı. Açılışa Ankara Berberler Odası Başkanı Sezayi Kara da katılım gösterdi.

“Üç gün sürecek programımızın içerisinde ücretsiz eğitimlerimiz olacak”

Ankara Berberler Odası Başkanı Sezayi Kara, burada yaptığı konuşmada, fuarda ücretsiz etkinlikler olacağını belirterek, “Okuldaki çocuklarımızı buraya getireceğiz. Ankara’daki kuaföre berberlerimizi ve Türkiye’nin değişik yerlerinden berber, kuaför, güzellik salonlarımızdaki çalışan kişileri Ankara’ya davet ettik. Bu fuarın Ankara Berberler Odası olarak üçüncüsünü yapıyoruz. Daha da büyüyerek devam edeceğiz. Bugün de çok güzel bir katılım oldu” diye konuştu.

Fuar alanını gezen Ece Miray ise protez tırnak ve dövme sanatıyla ilgilendiğini söyleyerek, “Protez tırnak için alışverişe çıkmıştım. Protez tırnak eğitimimi tamamladım. Ekipmanları tekrar tanımak ve farklı markaları görmek için buradayım. Farklı sektörlerinde burada bulunacağını göz önünde bulundurursak üç gün içerisinde insanlar farklı deneyimler yaşayabilir. Bu tarz bir fuarda bulunmadım bende ilk defa deneyimlemek için geldim” ifadelerini kullandı.

Fuar’a alışverişe gelen Eylül Deniz Alışkan ise ürünleri tek tek incelediğini ifade ederek, “Üniversite öğrencisiyim onun için gezmeye geldim. Ben burayı internet üzerinden gördüm. Merak ettim. Güzel ürünler var. Biz de çay ağacı özlü bir krem aldık” dedi.

“Anneler ağlamasın, çocuklar öksüz kalmasın”

Fuarda erkek kuaförü olarak yer alan Mehmet İncitmez ise, çalışmalarındaki amacın İsrail’in Gazze’ye olan saldırılarına dikkati çekmek istediklerini aktararak, “Savaşlara engel olamasak da bir şeyler yapmak istedik. Bunun için de saçlara şekil verdik. Savaşlara hayır, Anıtkabir, Atatürk gibi farklı resimler çizerek sesimizi duyurmaya çalıştık. Anneler ağlamasın, çocuklar öksüz kalmasın. Savaşlar olmasın” açıklamalarında bulundu.

Fuar, 23 Ekim Pazar günü akşam saat 18.00’e kadar devam edecek.