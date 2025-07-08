Ankara'da 'Kafes Operasyonu': 25 şüpheli yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Nöbet Bürosu’nun başlattığı soruşturma neticesinde düzenlenen "Kafes Operasyonu" kapsamında 25 şüpheli yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Nöbet Bürosu tarafından başlatılan, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince yapılan operasyonlar neticesinde, kadın profilleri üzerinden tanışma uygulamaları aracılığıyla erkeklerle iletişime geçen şüphelilerin, mağdurları özel olarak belirledikleri ve kendilerine ait restorana götürdükleri, mağdurları önce buluşma bahanesiyle davet ettikleri, ardından iş yerinde yüklü meblağlı adisyonlar üzerinden zorla para tahsilatı yaptıkları tespit edildi.

Şüphelilerin bu yöntemle, tehdit, darp ve baskıyla müştekileri korkutarak, bazen nakit, bazen POS cihazları, bazen de doğrudan banka transferleri ile paraları tahsil ettikleri, tahsilatların ardından mağdurların sosyal medyada engellendiği öğrenildi.

Bu sistemi yöneten şüphelilerin, her bir rolü organize ettiği, "yazıcı" olarak adlandırılan şahıslar tarafından internet üzerinden mağdurla iletişim kurulduğu, rolü gereği "serçekuş" diye adlandırılan kadınların mağduru mekana yönlendirdiği, mekan içerisinde garson, güvenlik ve işletmeci konumundaki örgüt üyeleri tarafından fahiş fiyatlı hesap çıkarıldığı, ödemeyi reddeden mağdurlara yönelik fiziksel şiddet uygulandığı ve paranın örgüt içinde paylaşıldığı anlaşıldı.

Polis ekipleri tarafından yapılan fiziki ve teknik takip neticesinde toplam 30 olay tespit edildi. Bu olaylara karıştığı tespit edilen 25 şüpheli yakalanırken, operasyonlar sonucunda 5 milyon lira nakit para ve 4 adet silah ele geçirildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi.