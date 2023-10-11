Ankara'da 'Klasik Otomobil Festivali' heyecanı

Ankara’da 14-15 Ekim tarihlerinde düzenlenecek “Klasik Otomobil Festivali” için hazırlıklar sürüyor.

Türkiye’nin dört bir tarafından 500 klasik otomobil, Ankara’nın Altındağ ilçesinde buluşacak. Altındağ Belediyesi ve Antika Otomobil Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirilecek festival, Başkent Millet Bahçesi’nde klasik otomobil severleri bir araya getirecek.

“Başkent Millet Bahçesi renkli anlara sahne olacak”

Tarihi değerlere büyük özen gösterdiklerini ve değer verdiklerini ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, yakında başlayacak festival için heyecanlı olduklarını belirterek, “Bu kadar nostaljik ve geçmişe ait otomobilleri Altındağ’da bir araya getirecek önemli bir organizasyona imza attığımız için çok mutluyuz. Dönemlerinin en değerlileri, trafikte oldukları dönemde fırtına gibi esen, her biri birbirinden kıymetli klasik otomobiller bu festivalde görücüye çıkacak. Tam 500 klasik otomobil festivalimize katılıyor. Başkent Millet Bahçesi oldukça renkli anlara sahne olacak” dedi.

Balcı, tüm klasik otomobil severleri 14-15 Ekim tarihlerinde festivale katılmaya çağırdı.