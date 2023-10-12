Ankara'da 'Kösrelik Göleti Mesire Alanı' 14 Ekim'de açılacak

Ankara’nın Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Kösrelik Köyünde bulunan gölet etrafına inşa edilen "Kösrelik Göleti Mesire Alanı" 14 Ekim Cumartesi günü açılacak.

Keçiören Belediyesi, ilçede yeşil alanları artırmaya devam ediyor. Bu çerçevede inşa edilen “Kösrelik Göleti Mesire Alanı” 14 Ekim’de Ömer Faruk Bostan konseri ile açılacak. 300 bin metrekare alana inşa edilen mesire alanının içerisinde mangal alanlarından yürüyüş yoluna kadar her şey yer alıyor. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok tüm vatandaşları açılışa davet ederek, “300 bin metrekare alanda, içinde piknik ve mangal alanları, balık tutma iskeleleri, çocuk oyun alanları, bisiklet ve yürüyüş yolu, kamp alanı, devasa salıncak, kafeterya ve daha birçok sosyal tesis yer alan Kösrelik Göleti Mesire Alanı’mızı 14 Ekim Cumartesi günü Ömer Faruk Bostan konseri ile açıyoruz. Açılışımıza tüm Ankaralı hemşehrilerimizi bekliyoruz” dedi.

Keçiören Belediyesi, Ankara’nın birçok noktasından açılışa katılmak isteyenler için ücretsiz servis de kaldıracak. 14 Ekim Cumartesi günü 12.30’da hareket edecek servislerin kalkacağı noktalar ise şöyle:

"Sıhhiye Köprüsü altı, Bentderesi Gülbaba Türbesi altı, Ulus Eski Meclis önü, Keçiören mahalle muhtarlıkları önü, Keçiören Belediye Başkanlığı önü, Sincan Lale Meydanı, Altınpark önü, Atatürk Kültür Merkezi önü."