Ankara'da 'Mitolojik İzler' resim sergisi açıldı

Sanatçı ve akademisyen Prof. Dr. Meliha Yılmaz, Türk tarihinin kültür izlerinden ve Anadolu medeniyetlerinin kültür verilerinden yararlanarak oluşturduğu ’Mitolojik İzler’ sergisini açtı.

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yılmaz’ın Ankara Artsan Sanat Galerisi’nde ziyarete açtığı sergide aynı zamanda çeşitli üniversitelerde öğretim üyesi olarak görev yapan sanatçıların “Sarmal” adlı karma resim sergisi de yer aldı. Her iki sergi de ilgi gördü. Yılmaz, sergisini binlerce yıl önce başlayan Türk tarihinin kültür izlerinden ve Anadolu medeniyetlerinin kültür verilerinden yararlanarak, mitolojik imgeleri özgün ve çağdaş bir anlayışla yorumladı. Yılmaz’ın “Mitolojik İzler" isimli 17. Kişisel Resim Sergisinde, sanatçıya ait 34 eser yer alıyor.

Prof. Dr. Yılmaz’ın kişisel sergisi ve ’Sarmal’ Karma Resim Sergisi, 10 Aralık tarihine kadar ziyaret edilebilecek.