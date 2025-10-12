Ankara'da 'Otomobil Festivali Güzellik ve Desibel Yarışması' renkli görüntülere sahne oldu

Sincan Belediyesi tarafından düzenlenen Sincan Otomobil Festivali Güzellik ve Desibel Yarışması’na otomobil tutkunları yoğun ilgi gösterdi.

Sincan Park’ta düzenlenen Sincan Otomobil Festivali Güzellik ve Desibel Yarışması, otomobil tutkunlarını bir araya getirdi. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın da katıldığı festivalde, Türkiye’nin dört bir yanından gelen modifiye severler, kendi tasarladıkları araçlarla güzellik ve desibel kategorilerinde yarıştı. Yüksek desibelli ses sistemleriyle festival alanını renklendiren katılımcılar, müzik ve otomobil tutkusunu bir arada yaşattı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte dereceye giren araç sahiplerine ödülleri verildi.

"Gençlerin festivale büyük ilgisi var"

Festivale olan yoğun ilgiden dolayı mutlu olduğunu aktaran Sincan Belediyesi Başkanı Murat Ercan, "Serin havaya ve yağmura rağmen 2 gündür burası dolup taşıyor. Burada daha önce hiç olmayan bir şey yaptık. Modifiyeli araç festivali diyebileceğimiz bir festival. Burada çok sayıda ve her şekilde modifiye edilmiş araçlar var. Ses sisteminden, motorundan, kaportasına kadar çok farklı kategorilerde de yarışmalar oldu. Dereceğe giren arkadaşlara biraz önce kupalarını takdim ettik. Gerçekten çok güzel bir organizasyon, çok ilginç bir organizasyon ve bu işe meraklı bu kadar çok insan olduğunu görmek de beni şaşırtmadı desem yalan olur. Gençlerin festivale büyük ilgisi var. Bir aracın ne kadar modifiye edilebileceğinin cevabını burada rahatça bulabilirsiniz. Bir aracın motorunu, kaportasını, ne kadar yükseltebilirsiniz maksimum sınırlarını burada görüyoruz. Gerçekten söylenecek bir şey yok, tüm herkesi tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

"Aracımda en üst kalitede malzemeler kullandım"

Hobi olarak aracını modifeye ettiğini söyleyen Can Ağdaşan, "Mağazacılık işiyle uğraşıyorum, hobi olarak araç ses sistemleriyle ilgileniyorum. Festivale katılıp, ödülleri almak için gerekli tüm çalışmaları yaptım. Aracımda en üst kalitede malzemeler kullandım. Çocukluk hevesim, hobi olarak yapıyorum bu işi. Bu aracımda sadece fuardan fuara götürüyorum. Rekorumuz bu arabada 155 desibel oldu ve bu kategoride birincilik, 2’ncilik, 3’üncülük kupalarını aldık" açıklamalarında bulundu.

Bu konuda gençlere örnek olmak istiyorum

Aracıyla çeşitli otomobil festivallerine katıldığını ve birincilik kazandığını ifade eden Bülent Atasoy, "Modifiye üzerin hobim var. Şehirlerarası yapılan tüm fuarlarda güzellik yarışmalarına katılıyorum. Çoğu şehirde birincilik, 2’nciliklerim var. Normalde ben muhasebecilik yapıyorum ama araba modifiye işine gönül verdim. Aracımı gördüğünüz şekilde dizayn ettim, çok ilgi çekti. Bu konuda gençlere örnek olmak istiyorum" diye konuştu.