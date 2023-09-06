Ankara'da 'Pakistan Savunma ve Şehitler Günü' resepsiyonu

Pakistan’ın Ankara Büyükelçiliğinde "Savunma ve Şehitler Günü" dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Pakistan, Hindistan ile 1965 savaşı sırasında ülke savunması için silahlı kuvvetlerindeki askerleri anmak amacıyla her yıl 6 Eylül’de “Savunma ve Şehitler Günü” etkinliği düzenliyor. “Pakistan Savunma ve Şehitler Günü” dolayısıyla Pakistan’ın Ankara Büyükelçiliğinde resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, misyon şefleri ve askeri ataşeler katıldı.

Büyükelçi Yusuf Cüneyd, yaptığı konuşmada, Pakistan’ın Birleşmiş Milletler barış koruma çalışmalarına katkıda bulunan önde gelen ülkelerden biri olduğunu ifade etti.

“İki ülke her zaman bir ve beraber olmuştur”

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Pakistan ve Türkiye arasında geçmişe dayanan köklü bir dostluk ve kardeşlik bağları bulunduğunu ifade ederek, "İki ülke her zaman bir ve beraber olmuştur. Pakistan nasıl Milli Mücadele yıllarında, Kıbrıs Barış Harekatı’nda maddi, manevi bizlerle önemli destekte bulunmuşsa yine maruz kaldığımız büyük deprem felaketinde de tüm imkanlarıyla yardıma koşarak bir kez daha dostluğunu ve kardeşliğini bize göstermiştir. Tüm dünyada ve bölgemizde son yıllarda yaşanan gelişmelerin oluşturduğu risk, tehdit ve belirsizlik ortamında ülkelerimizin güvenliğini temin etmek ve küresel, barışa katkı sağlamak amacıyla silahlı kuvvetlerimizin güçlü, caydırıcı olması gerekmektedir. Savunma ve güvenlik alanındaki tecrübelerimizi Pakistan ile paylaşmak ve Pakistan’ın bu alandaki tecrübelerinden istifade etmek bölgesel ve küresel iş düzeydeki iş birliğimizi daha da güçlendirecektir” dedi.

Konuşmaların ardından resepsiyon, davetlilere yemek ikramının ardından sona erdi.