Ankara'da 'Personel Kurtarma Tatbikatı' nefesleri kesti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından, Ankara'da 'Personel Kurtarma Tatbikatı' gerçekleştiğini açıkladı.

Ankara'da 'Personel Kurtarma Tatbikatı' nefesleri kesti
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından, Ankara’da “Personel Kurtarma Tatbikatı” gerçekleştiğini açıkladı.

MSB, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hava Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından; Mogan Gölü’nde “Personel Kurtarma Tatbikatı” icra edildi. İhtiyaç anında her zaman hazır olan kurtarma ekiplerimiz, yaptıkları eğitim ve tatbikatlar ile hazırlık seviyesini artırıyor” ifadelerine yer verildi. Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.