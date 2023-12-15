Ankara'da 'Refah Sınır Kapısı'nın açılması' çağrısı

Ankara’da Mısır Büyükelçiliği önünde toplanan grup, Refah Sınır Kapısı’ndan insani yardımların Gazze’ye ulaştırılması talebiyle gösteri yaptı.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, Mısır Büyükelçiliği önünde toplanarak, İsrail saldırısı altındaki Gazze’ye insani yardımların ulaşması için Gazze Şeridi sınırındaki Refah Sınır Kapısı’nın açılması çağrısı yaptı.

Dünyanın Gazze ile büyük bir imtihan verdiğini, sessiz kalanların ise soykırıma ortaklık ettiğini belirten Ankara Peygamber Sevdalıları Derneği Temsilcisi Salih Güzel, başta Mısır Devleti olmak üzere tüm İslam ülkelerinin Gazze’ye insani yardımların sürekli olarak ulaştırılabilmesi için somut adım atmaları gerektiğini ifade etti.

Yapılan açıklamanın ardından grup olaysız dağıldı.