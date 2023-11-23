Ankara'da 'Sağlıklı Yaş Alma Merkezleri' çalıştayı gerçekleşti

Ankara Etlik Şehir Hastanesi’nde 80 yaş ve üzeri bireylerin aktif, üretken ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilmelerini desteklemek amacıyla “Sağlıklı Yaş Alma Merkezleri” (YAŞAM) çalıştayı gerçekleşti.

80 yaş ve üzeri bireylerin aktif, üretken ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilmelerini desteklemek amacıyla kurulan YAŞAM merkezlerinin etkin bir şekilde işleyebilmesi ve sağlam temellere dayalı bir yapılanma gerçekleştirebilmesi için “Sağlıklı Yaş Alma Merkezleri” çalıştayı düzenlendi.

Ankara Etlik Şehir Hastanesi kongre merkezinde gerçekleştirilen çalıştaya Ankara İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ali Niyazi Kurtcebe, Yaşam Birimi bulunan hastanelerin başhekimleri ve Yaşam sorumlu hekimleri katılım sağladı.

Ankara İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ali Niyazi Kurtcebe, yaptığı konuşmada, son 20 yılda Türkiye’nin sağlık alanında büyük atılım yaptığını söyledi. Ankara’da 37 kamu hastanesi ile dev bir hizmetin verildiğine dikkati çeken Dr. Kurtcebe, “2 tane şehir hastanesi, 11 tane eğitim araştırma hastanesi, 12 tane ağız ve diş sağlığı hastanesi, 10 üniversite hastanesi, 38 özel hastane ile birlikte toplamda sayıları 4 bini aşan sağlık üniteleriyle Ankara’da hizmet verilmekte” diye konuştu.

Kurtcebe, bunun yanı sıra Ankara’da Sağlık Bakanlığına bağlı kamu hastanelerinde 16 bin olmak üzere toplamda 25 bin yatak kapasitesi olduğunu vurguladı.

Alanında uzman, yetenekli ve deneyimli sağlık personeli ile vatandaşları sağlığına kavuşturma çabası içerisinde olduklarını kaydeden Kurtcebe, “66 bini İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı hastane ve kurumlarda görev yapmakta olan toplamda 108 bin sağlık personeli ile hastalarımıza hizmet vermekteyiz. Ayda toplamda 3 milyon 400 bin hasta muayenesi gerçekleşmekte. Bunun yüzde 80’i Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde yapılmaktadır. Bu açıdan hizmet veren arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.