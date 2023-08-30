Ankara'da 'Süper Ay' geceyi aydınlattı

Yaklaşık on dört ayda bir meydana gelen ve Ay'ın Dünya'ya en yakın noktada olması sebebiyle olduğundan daha parlak görünen 'Süper Ay' Ankara'da da gözlemlendi.

Ankara'da 'Süper Ay' geceyi aydınlattı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline

Yaklaşık on dört ayda bir meydana gelen ve Ay’ın Dünya’ya en yakın noktada olması sebebiyle olduğundan daha parlak görünen “Süper Ay” Ankara’da da gözlemlendi.

Dünya’nın uydusu olan Ay’ın, yerberi (Ay’ın dünyaya en yakın noktası) konumunda görülmesi olayı “Süper Ay” Ankara’da da gözlemlendi. Yaklaşık on dört ayda bir meydana gelen ve Ay’ın Dünya’ya en yakın noktada olması sebebiyle olduğundan daha parlak ve büyük görünen “Süper Ay” Başkent’te seyirlik manzara oluşturdu.

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Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı