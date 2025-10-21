Ankara'da 'Terörizm Uzmanları Konferansı ve Üst Düzey Terörle Mücadele Semineri'

Ankara'da, Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığı koordinesinde, 10 ülkeden 18 konuşmacının katıldığı Terörizm Uzmanları Konferansı ve Üst Düzey Terörle Mücadele Semineri gerçekleştirildi.

Ankara'da 'Terörizm Uzmanları Konferansı ve Üst Düzey Terörle Mücadele Semineri'
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Ankara’da, Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığı koordinesinde, 10 ülkeden 18 konuşmacının katıldığı "Terörizm Uzmanları Konferansı ve Üst Düzey Terörle Mücadele Semineri" gerçekleştirildi.

Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığı koordinesinde, terörizm alanında yükselen tehditler ve yeni trendlere yönelik NATO ve NATO ortaklık ülkeleri ile akademisyenler ve üst düzey yetkililer arasında bilgi paylaşımında bulunmak için düzenlenen "Terörizm Uzmanları Konferansı ve Üst Düzey Terörle Mücadele Semineri" Ankara’da tamamlandı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Seminer, 10 ülkeden (Kolombiya, Almanya, Macaristan, İtalya, Portekiz, İsveç, Tunus, Türkiye, Birleşik Krallık, ABD) 18 akademisyen/uzman konuşmacı ve 35 ülkeden 117 katılımcı ile icra edildi.