Ankara'da 'Üst Seviye Terörizmle Mücadele Semineri' düzenlendi

Ankara’da Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi (TMMM) Komutanlığı tarafından 8-9 Kasım tarihlerinde ‘Üst Seviye Terörizmle Mücadele Semineri’ düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi (TMMM) Komutanlığı tarafından ‘Üst Seviye Terörizmle Mücadele Semineri’ 8-9 Kasım tarihlerinde, Ankara’da icra edildi. Ülkemizden 3 akademisyenin katıldığı seminere; ABD’den 2, İngiltere’den 3 ve Kanada’dan 1 olmak üzere toplam 9 konuşmacı katıldı. Ayrıca 13 ülkeden 10’u General ve muadili sivil üst düzey yönetici olmak üzere toplam 32 katılımcı iştirak etti. Seminerde; ’Terörizmle Mücadelede Yükselen Tehditler, İklim Değişikliğinin Terörizmle Mücadeleye Etkileri, Gelişen Yıkıcı Teknolojiler ve Dronlar, Siber Güvenlik, Afrika’da İstikrarsızlık ve Çatışmanın Terörizmle Mücadeleye Etkileri’ konuları görüşüldü” denildi.