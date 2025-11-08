Ankara'da 1 liraya satılan tavuk döner ve ayrana vatandaşlardan yoğun ilgi

Ankara Keçiören’de bir döner dükkanında, açılışa özel 1 liraya ekmek arası tavuk döner ve ayran satıldı. Vatandaşların yoğun ilgiliyle karşıladığı kampanyada gün sonuna kadar 3 ila 5 ton arasında döner satışı yapılacağı bekleniyor.

Ankara Keçiören’de bulunan bir dönercide açılışa özel 1 liraya ekmek arası tavuk döner ve ayran kampanyası yapıldı. Aynı kampanyanın geçmiş dönemlerde de uygulandığı kampanyada vatandaşlar yoğun katılım gösterdi ve izdiham oluştu. Keçiören Belediye Başkanı Emir Can Tunç’un da katıldığı etkinlikte gün sonuna kadar 3 ila 5 ton arasında tavuk döner satışı yapılacağı tahmin ediliyor.

"Yetmezse stoğumuz var"

İşletme sahibi Gökhan Yurtsever, dönere beklediklerinden fazla ilgi olduğunu ve başka yerlerden de gelen olduğunu belirterek, "1997 yılından beri hizmet ve gıda sektöründeyiz. Bu mahallemizde de diğer şubelerimiz gibi açılış gününe bir lira satış fiyatıyla başladık. Böyle bir kalabalığı bekliyorduk zaten, yoğun olması da gayet normal diye düşünüyoruz, hazırlıklıyız. Yeterince ürünümüz de var. Müşteriler erkenden döner almak için yoğunluk oluşturunca izdiham oluştu. Yoksa herkese yetecek kadar ürünümüz var. Halkın ilgisinden çok memnun kaldık. Gerçekten burada da bizi istiyorlarmış. Biz de çok sevindik böyle olmasına, umarım bundan sonra tekrar gelirler. Beklediğimizden fazla ilgi oldu. Başka yerlerden de gelen var. Sadece bu semtin insanı değil. Ondan dolayı biraz fazla müşterimiz geldi ama umarım kazasız belasız atlatacağız. Üç ton tavuk eti dağıtacağız bugün. Yetmezse stoğumuz var, beş ton da olabilir. Sıkıntı yok" şeklinde konuştu.