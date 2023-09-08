Ankara'da 1 milyon 130 bin 830 lira değerinde kaçak ürünler ele geçirildi

Ankara’da Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 iş yeri, 2 otomobil ve bir kargo şubesine düzenlediği operasyonda 1 milyon 130 bin 830 lira değerinde kaçak ürünler ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz gün Çankaya, Etimesgut, Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde yürüttüğü çalışmalar neticesinde 10 olaya karışan 13 şüpheliyi yakaladı. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde ise 3 iş yeri, 2 otomobil ve bir kargo şubesinde yapılan aramalarda 3 bin 130 paket sigara, 2 bin 900 adet cinsel içerikli ürün, 2 bin 850 adet puro, bin 900 litre etil alkol, 561 adet elektronik sigara, 200 adet elektronik sigara likidi, 153 adet parfüm, 6 şişe 100 milimlik kaçak içki ve 4 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin 1 milyon 130 bin 830 lira olduğu bildirildi.