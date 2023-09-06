Ankara'da 1 milyon 917 bin adet makaron ele geçirildi

Ankara İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, suç faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalarda, bir şahsın otomobilinde 1 milyon 917 bin adet boş makaron ve 796 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen istihbarı çalışmalar neticesinde, Beypazarı ilçesinde bir şahsın kaçak sigara üretimi yaptığı bilgisine ulaştı. Ekiplerin, Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmada söz konusu şahsın otomobilinde 1 milyon 917 bin adet boş makaron ve 796 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Bahse konu olayda, ele geçen malzemelere el konularak, şahıs hakkında adli işlem yapıldı.