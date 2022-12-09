Ankara'da 100'e yakın firma güzellik fuarında başkentlilerle buluştu

Ankara’da kadın kuaförleri, berberler, estetik ve kozmetik alanında hizmet veren 100’e yakın firma, Ankara, Kuaför, Berber, Estetik, Kozmetik, Güzellik Fuarı’nda başkentlilerle buluştu.

Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu tarafından Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) desteğiyle Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde güzellik fuarı düzenlendi. Ankara’da bir ilke sahne olan fuarda kadın kuaförleri, berberler, estetik ve kozmetik alanında hizmet veren 100’e yakın firma yer aldı. Birçok bürokratın da katıldığı fuara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

“İnsanın güzelliği sadece fiziksel güzellik değil, ruh güzelliği”

Fuar katılımcısı Demet Özgüder, bu tür etkinlikleri kaçırmadığını belirterek, “Her kadının ilgilendiği ortak nokta. Biz de elimizden gelen bakımı kendimiz için yapıyoruz. Tırnakla ilgileniyorum, kendim de evde yapmaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

Salonuna ürünler almaya geldiğini dile getiren Bircan Şahin, fuarda her çeşit ürünün bulunduğunu ifade ederek, “Kalıcı ojelerle ilgili sticker, jel gibi ürünler aldım. Fuar güzel ve hareketli” ifadelerine yer verdi.

Güzellik fuarı 11 Aralık’a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.