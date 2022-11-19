Ankara'da 130 bin metrekarelik Lodumlu Parkı'nda çalışmalar sürüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Çankaya ilçesi Lodumlu Mahallesi’ne kazandırılacak parkın yapım çalışmalarına devam ediyor. 130 bin metrekarelik alan üzerine kurulacak parkta; spor alanlarından kaykay parkurlarına, emekliler lokalinden çocuk kreşine pek çok sosyal tesis yer alacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin kent genelinde başlattığı yeşil alan, park ve dinlenme alanı atağı devam ediyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Çankaya ilçesi Lodumlu Mahallesi’nde 130 bin metrekarelik park için çalışmalara başladı. Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı yanında bulunan park alanında çalışmaların yüzde 20’si tamamlandı.

Parkta yapılan çalışmaları Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesaplarından duyurdu. Yavaş paylaşımında, “Yeşilin Başkenti vizyonumuzla Lodumlu’da 130 bin metrekarelik park inşa ediyoruz. 2023 yılında tamamlayacağımız parkımızda, kreş, kaykay parkuru, emekliler lokali, bisiklet yolu, yeşil alanlar ve daha nicesi sizleri bekliyor” ifadelerini kullandı.

Sözleşme Bedeli 55 Milyon 675 Bin TL

Sözleşme bedeli 55 milyon 675 bin TL olan park alanında bulunacak yapıların kazı çalışmaları tamamlanırken, silindir ile zeminde sıkılaştırma işlemi gerçekleştirildi. Kreş binası temel yalıtımı, drenaj, geotekstil ve koruma duvarı ile çevre dolgu çalışmaları sürerken, peyzaj alanlarında da kazı dolgu çalışması gerçekleştiriliyor. Büfe, güvenlik ve WC yapılarının da temeli atıldı.

Açık su kanalı yer alacak

2023 yılı içerisinde tamamlanması planlanan ve 7’den 70’e herkese hitap edecek şekilde projelendirilen parkta; çay bahçesi, kreş, emekliler lokali, yönetim binası, büfe, WC, su deposu, güvenlik noktaları, kuru dere, çocuk oyun alanı, 795 metrelik bisiklet yolu, fitness alanı, koşu yolu, spor alanları (basketbol sahası, tenis kortu, mini futbol sahası), dış mekân masa tenisi, RC pisti, bisiklet ve modüler kaykay parkuru da olacak.

Proje içerisinde alanın eğilimli yamacından gelecek yağmur sularının toplanarak su deposuna taşınmasını sağlayacak çakıl içeren kesitli sığ açık kanal da yer alacak.

94 bin metrekaresinin yeşil alandan oluşması planlanan parkın yamaç bitkilendirmesinde, toprak erozyonunun da önlenmesi amacıyla ağırlıklı olarak ibreli ağaç ve çalı türleri tercih edilecek. Parka 2 bin 200 adet ibreli ağaç, 2 bin 274 adet yapraklı ağaç, 5 bin 858 adet çalı dikilecek.

Ayrıca parkta; vatandaşların aileleriyle rahatça vakit geçirebilecekleri 27 metrekarelik 24 adet çardak, 10 adet pergola ve banklar bulunacak.