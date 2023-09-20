Ankara'da 1904 yılında kurulan Kırım köyü ilgi çekiyor

Kırım Tatarları tarafından Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde 1904 yılında kurulan Ballıkpınar Kırım köyü, tarihi havası ve kültürel dokusuyla ilgi çekiyor.

1877-1878 Osmanlı ile Rus İmparatorluğu arasındaki savaş sonrası Rusların boyunduruğu altına giren Kırım Tatarları, Romanya üzerinden Anadolu’ya göç etti.

1904 yılında Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde Ballıkpınar Kırım köyünü kuran Kırım Tatarları, Milli Mücadele döneminde de şehitler verdi. Öte yandan yeni neslin kültürel değerlerine sahip çıkması için köyde kurulan Kırım Evi ise dikkat çekiyor.

“Çok büyük kayıplar vermişler”

Kırım köyünün tarihini İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlatan Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Genel Başkanı Tuncer Kalkay, söz konusu köye ilk gelenlerin Kırım Yarımadası’nın Kerç şehrinden geldiğini söyledi. Kerç şehrinden çıkan Kırım Türklerinin bir süre Romanya’da konakladığını ve uzun süren yolculuk sonrası Anadolu’ya geldiklerini belirten Kalkay, “1904 ile 1905 yıllarında rivayete göre köye geldikten sonra içtikleri sudan dolayı çok büyük kayıplar vermişler. Buraya 30 ile 40 hane gelirken, biz sadece 3 hanenin izine rastlayabildik. Diğerleri tamamen kaybolmuşlar” dedi.

“Uzun yıllar örnek köy olarak gösterilmiş”

Köye yerleşenlerin Birinci Dünya Savaşı’nda ve Kurtuluş Savaşı’nda mücadele verdiğini dile getiren Kalkay, “Çanakkale savaşında şehit düşenler ve Yemen’de esir düşenler var. Mesela (Kırım Türkü) Kadir Akay, İngilizlerle 8 yıl savaşmış ve Yemen’de esir düşmüş. Kurtuluş Savaşı’na katılan pek çok Kırım Tatarı var köyde yaşayan. Nasıl Osmanlı İmparatorluğu’na hizmet ettilerse Türkiye Cumhuriyeti’nin de kuruluşunda rol almış Kırım Tatarları. Bu köy kurulduktan sonra kendi bilgi birikimleriyle daha teknik tarım teknolojilerini kullanmasından dolayı uzun yıllar örnek köy olarak gösterilmiş” ifadelerini kullandı.

1980’li yıllara kadar köyün orijinalliğini koruduğunu kaydeden Kalkay, “Kendi geleneklerini ve kültürlerini devam ettirmiş ve adetlerini sürdürmüştür. Bugüne kadar da bu kültür evimizin sayesinde bu yaşanmışlıkları biz tespit ettik. Bundan sonraki nesiller bu geçmişi ve yaşanmışlığı öğrenerek ileriye dönük kültür ile kimliği daha iyi anlayacaklardır” diye konuştu.

Kırım köyüne Ankara’ya yerleşen Kırım Tatarları yoğun ilgi gösteriyor.