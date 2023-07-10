Ankara'da 2. Akyurt Yöresel Yemekleri Yarışması düzenlendi

Ankara Akyurt Belediyesi ve Akyurtlular Derneği tarafından organize edilen 2. Akyurt Yöresel Yemekleri Yarışması ilçedeki Kültür Park’ta düzenlendi.

Akyurt’un yemek kültürünü geleceğe taşıyan ve yöresel yemeklerin yapıldığı yarışmada katılımcılar özenle hazırladıkları yemekleri jüri onayına sundu. Birbirinden güzel yemeklerin yarıştığı yarışmaya ilgi ise yüksekti.

“Akyurt’un çok farklı ve birbirinden güzel lezzetleri var”

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ise 2. Akyurt Yöresel Yemekleri Yarışması hakkında açıklamalarda bulundu. Belediye Başkanı Ayık, göreve geldikleri zaman coğrafi işaretleri ürünleri ve yöresel yemekler hakkında çalışmalar başlattıklarını belirterek, “Akyurt’un çok farklı ve birbirinden güzel lezzetleri var. Aynı zamanda bu bir kültürün yansıması. Bu kültürü geleceğe taşımak için ürünlerimizi tescil ettirme süreci devam ediyor. Bu güzel yarışma sayesinde de yemeklerimizi ve kültürümüzü geleceğe taşıyoruz. Akyurtlular Derneği Başkanı Sadullah Çiftçi ve dernek yöneticilerine de bizimle birlikte bu geleneğe sahip çıktıkları için teşekkür ediyorum” açıklamalarında bulundu.

Yarışma dolayısıyla çok güzel bir gün geçirdiklerini kaydeden ayık, yarışmada Akyurt’un coğrafi işaretli yemeklerinin yapılmasına özen gösterildiğine dikkati çekere, “Bu yarışmanın kaybedeni yok. Çünkü değerlerimizi yaşatmak amacındayız. İnşallah her yıl daha da üzerine koyarak organizasyonumuz devam edecek ve katılım da artacaktır. Yemeklerimizi ve tariflerini bu yarışma sayesinde daha geniş bir çevrede tanınır hale getirirsek, yıllar sonra aynı tarifle, aynı lezzetler korunmuş olacak. Belediyemizin bünyesinde kurulan mehteran ekibi ve Ankara Kulübü Derneği Akyurt Şubesi Seymenleri de gösterileriyle bizi yalnız bırakmadı. Hepsi birer geleneği yansıtıyor” ifadelerini kullandı.