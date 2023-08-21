Ankara'da 2 bin 450 adet makaron ele geçirildi

Ankara'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir araçta 2 bin 450 adet makaron ele geçirildi.

Ankara'da 2 bin 450 adet makaron ele geçirildi
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Ankara’da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir araçta 2 bin 450 adet makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi Yakacık Mahallesi’nde İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube ekipleri, alınan duyum üzerine 06 CUR 548 plakalı aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 14 koli içerisinde 650 paket boş makaron, 4 koli içerisinde de dolu yaklaşık bin 800 paket makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan B.K. hakkında işlem başlatıldı.