Ankara'da 20 ton sahte deterjan ele geçirildi

Ankara’da yasadışı yollarla üretilen temizlik malzemelerinin saklandığı depoya yapılan baskında 20 ton sahte deterjan ve 500 litre asit ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kanuna aykırı bir şekilde sağlıksız şartlarda üretilerek piyasaya sürülmeye hazırlanan temizlik malzemelerinin saklandığı bir depo tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen jandarma ekipleri, Yenimahalle’de ‘merdiven altı’ olarak tabir edilen depoya düzenledikleri operasyonda 20 ton sahte deterjan ve 500 litre asit ele geçirdi. Yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.