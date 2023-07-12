Ankara'da 31 bin adet kırmızı reçeteli ilaç ele geçirildi

Ankara’da kanuna aykırı yollarla ülkeye getirildiği tespit edilen ve satışı kırmızı reçete ile yapılan 31 bin 200 adet hap ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen ilaçların toplam değerinin 600 bin lira olduğu belirtildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, satışı kırmızı reçeteyle yapılan ilaçları ülkeye yasa dışı yollardan getiren şüphelilere yönelik Çankaya’da icra ettikleri operasyonda 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda ele geçirilen 31 bin 200 adet hapın piyasa değerinin 600 bin lira olduğu belirlendi. Söz konusu ilacın beyin damarlarını açmak suretiyle algı kuvvetlendirici, Alzheimer ve benzeri hastalıkların önlenmesi amacıyla kullanıldığı belirtildi.