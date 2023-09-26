Ankara'da 4 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi

Ankara'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 4 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ankara'da 4 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi
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Ankara’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 4 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Mamak’ta H.S., Y.A., E.A. ve Ç.Ç. isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde polis ekipleri bilgi aldı. Şüphelilerin takibe alınması sonucu düzenlenen operasyonda H.S., Y.A., E.A. ve Ç.Ç. isimli 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Şahısların üstlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalar neticesinde; 410 gram line kokain, 42 bin 230 adet sentetik ecza maddesi, 208 bin 700 TL nakit para ve 100 dolar ele geçirildi. Operasyon sonucu ele geçirilen uyuşturucu maddelerin toplam piyasa değerinin 4 milyon TL olduğu değerlendirildi.