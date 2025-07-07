Ankara'da 40 dönüm ekili arazi yandı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde buğday ekili 40 dönümlük arazi yandı.

Ankara'da 40 dönüm ekili arazi yandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Ankara’nın Beypazarı ilçesinde buğday ekili 40 dönümlük arazi yandı.

Olay, Beypazarı’nın Kırbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmail Ertuğrul’a ait buğday tarlasında yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, 40 dönüm ekili alan zarar gördü.

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Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.