Ankara'da 400 bini aşkın dolu makaron ele geçirildi

Başkentte yasa dışı yollarla temin ettiği dolu makaronları satarak haksız kazanç elde ettiği belirlenen bir kişi yakalandı. Şahsın ikametlerinde yapılan aramalarda 448 bin 200 adet bandrolsüz tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mamak’ta A.Ç.’nin kanun dışı yollarla temin ettiği makaronları satarak haksız kazanç elde ettiğini tespit etti. Yapılan 3 günlük teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, makaronların saklandığı depo, perakende satışının yapıldığı bir işyerine düzenledikleri operasyonda piyasa değeri 500 bin TL olan 448 bin 200 adet bandrolsüz tütün doldurulmuş makaron, 500 adet bandrolsüz paketlenmiş sigara ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 51 bin 290 TL ele geçirdi.

Çeşitli suçlardan sabıkası olduğu öğrenildi

Hakkında ali işlem başlatılan A.Ç.’nin Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak, Kaçakçılık ve Hırsızlık suçlarından sabıkalı olduğu ortaya çıktı.