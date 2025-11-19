Ankara'da 42 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Ankara’da "siber dolandırıcılık" suçundan hakkında kesinleşmiş 42 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, "siber dolandırıcılık" suçu işleyen suçluların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalarda firari hükümlü S.Ç.’yi (54) Çankaya’da yakaladı. Yakalanan şahsın "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında kesinleşmiş 42 yıl 5 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri devam eden S.Ç.’nin daha sonra cezaevine gönderileceği belirtildi.