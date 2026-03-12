Ankara'da 5 milyon lira değere yakın 30 ton sahte gübre ele geçirildi

Ankara’da jandarma ekiplerince icra edilen operasyonda 4 milyon 955 bin lira değere sahip 30 ton sahte tarım gübresi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, bir ihbarı değerlendiren Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Şereflikoçhisar ilçesinde durdurdukları tırda arama gerçekleştirdi. İlçe Jandarma ekiplerinin de destek verdiği aramada 4 milyon 995 bin lira piyasa değerine sahip 30 ton sahte tarım gübresi ele geçirildi. Tırda yakalanan 3 şüpheli ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.