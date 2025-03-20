Ankara'da 6 milyon 876 bin Türk Lirası değerinde kaçak ürün ele geçirildi

Ankara Akıncı Gişeler Jandarma Yol Kontrol Noktası’nda durdurulan tırda yapılan arama sonrası piyasa değeri 6 milyon 876 bin Türk Lirası değerinde kaçak ürün yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Akıncılar Otoyol Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, 5607 sayılı kanuna muhalefet suçunu işleyen şahıslara yönelik yapılan takipli KOM faaliyeti ve planlı istihbarat faaliyeti kapsamında çalışma yaptı.

Gece saatlerinde Akıncı Gişeler Jandarma Yol Kontrol Noktası’nda durdurulan tırda yapılan aramada piyasa değeri 6 milyon 876 bin Türk Lirası olan;

Bin 525 kilogram Bandrolsüz kıyılmış açık tütün, 3 bin 400 paket sigara, 886 paket pipo tütünü, 176 adet elektronik sigara, 19 Adet Ütü, 302 adet termos, 80 adet hoparlör, 592 adet sırt çantası, 850 çift ayakkabı, 480 adet güneş gözlüğü, 95 adet kol saati, 286 kilogram çay ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikata başlandı.