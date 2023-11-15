Ankara'da ABD Büyükelçiliği önünde Filistin'e destek eylemi

Ankara’da ABD Büyükelçiliği önünde sivil toplum örgütleri ve sağlıkçılar Filistin’e destek eylemi düzenledi.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu, ABD Büyükelçiliği önünde Filistin’e destek eylemi düzenledi. Düzenlenen eyleme vatandaşlar ve bazı sağlık sendikalarına mensup sağlıkçılar katıldı. Eylemciler “Kahrolsun İsrail işbirlikçi ABD” sloganları attı. Eylemde konuşan Prof. Dr. Furkan Erol Karabekmez, ambargolar nedeniyle ilaca erişimin olmadığını belirterek, "İsrail’in saldırıları ve ambargoları nedeniyle su, elektrik, ilaç ve bez gibi en temel insani ihtiyaçların Gazze’ye girişi engellenerek 3 milyona yakın insana her haliyle soykırım uygulanmaktadır” ifadelerini kullandı.

İsrail askerlerinin hastaneleri bastığını söyleyen Karabekmez, “İsrail ordusunun Gazze’deki Şifa Hastanesine yaptığı baskında katliam yapması, sağlık personelinin, yaralıların ve hastanede yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin güvenliğinden İsrail ile beraber ABD ve uluslararası toplum sorumludur. İsrail askerlerinin hastanede onlarca sağlık personelini ve yerinden edilmiş binlerce kişiyi alıkoyarak sorguya alıyor. Hastaneye sığınanları ellerini ve gözlerini bağlayarak, kıyafetlerini çıkararak, bilinmeyen bir yere götürüyor” dedi.

Karabekmez, tüm sağlıkçıları İsrail’e karşı olmaya çağırarak, “Buradan dünyanın neresinde olursa olsun, hangi din ve millet mensubu olursa olsun sağlık hizmeti veren tüm insanları ayağa kalkmaya ve bu barbarlığın karşısında durmaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Karabekmez’in konuşmasının ardından edilen dua ile eylem son buldu.